2023-10-03 09:55:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد غد الخميس آخر موعد لتعاقد الأندية وتسجيل لاعبيها ضمن دوري المحترفين، فيما سيتم توزيع اللوائح الخاصة بالدوري في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال امين سر نادي الشرطة علاء بحر العلوم في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن خلال اجتماعه الاخير مع امناء سر الاندية الممتازة الـ20 عن تحديده يوم الخميس الموافق الخامس من الشهر الجاري كآخر موعد لتعاقد وتسجيل اللاعبين لتمثيل أنديتهم في دوري النخبة للموسم 2023-2024".

وأضاف أن "الاتحاد أكد بانه سيوزع اللوائح الخاصة بدوري النخبة في العاشر من الشهر الجاري بغية اطلاع الاندية على الآلية والسياقات التي ستُتبع في الدوري المقبل المقرر انطلاقه يوم 27 من الشهر ذاته".

وتابع بحر العلوم أن "مباراة السوبر بين بطل الدوري فريق الشرطة والوصيف القوة الجوية لم تحدد بعد، وسيكون تحديدها في وقت لاحق بعد اجتماع مرتقب سيعقده الاتحاد مع الناديين المعنيين لاتخاذ موعد اقامة اللقاء".

وبشأن ملعب الشعب الدولي، اكد امين سر نادي الشرطة ان "الاتحاد أكد في الاجتماع، بان الكوادر الهندسية والفنية بوزارة الرياضة والشباب تواصل إعادة تأهيله"، مبينا ان "الوزارة حددت موعد إكمال الملعب بيوم 25 من الشهر الجاري ليكون جاهزا لاحتضان مباريات دوري المحترفين الموسم الجديد".

وفيما يخص صرف الحكومة اربعة مليارات دينار للأندية كمنح، أكد بحر العلوم انه "لم يتم صرف المبلغ المذكور لغاية الآن، ونأمل أن يتم صرفه لتكون الأندية جاهزة ماليا في منافسات دوري المحترفين المقبل".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم اجل انطلاق دوري المحترفين من يوم 20 من الشهر الجاري الى يوم 27 من الشهر ذاته ، بسبب عدم اكتمال ملعب الشعب وانشغال اندية القوة الجوية والزوراء والكهرباء في استحقاقات آسيوية .