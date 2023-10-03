اعتقال 5 متعاطين للمخدرات بحوزتهم "كرستال" وأسلحة في بغداد

2023-10-03 10:05:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الاول 2023)، إلقاء القبض على 5 متعاطين للمخدرات بحوزتهم "كرستال" وأدوات للتعاطي وأسلحة في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعملية نوعية تميزت بالسرعة والدقة في التنفيذ، تمكّنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بإلقاء القبض على 5 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات وإطلاق العيارات النارية ضمن منطقة (حي الجهاد) ببغداد".

وأضافت أن "العملية تمت وفقاً لإخبار عن وجود أشخاص يقومون بإطلاق العيارات النارية في الهواء وترويع المواطنين يستقلون دراجة نارية نوع (ماكس)، وبعد تشكيل فريق امني مسنود بالجهد الاستخباري والقيام بعمليات التحري وجمع المعلومات وتتبع تحركاتهم عن طريق منظومة كاميرات المراقبة، والتي أسفرت بإلقاء القبض عليهم وضُبِطَت بحوزتهم 350 غم من مادة الكريستال ، 2 مسدسات ، ميزان الكتروني ، رمانة هجومية ، 60 اطلاقة كلاشنكوف ، 2 قناني أدوية مخدرة ، 350 كيس للتعبئة ، 3 دراجات نارية مختلفة الأنواع ، مواد اخرى".

وتابعت أنه "تم إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".









المصدر: بغداد اليوم