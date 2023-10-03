2023-10-03 10:20:24 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يواجه فريق نادي الكهرباء مستضيفه فريق اهلي حلب السوري، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويبحث الكهرباء عن الانتصار الآسيوي الأول في تأريخه، بعد تعادله أمام الكويت الكويتي سلبياً في الجولة الأولى. في المقابل يطمح أهلي حلب إلى تصحيح مساره عقب الخسارة التي تلقاها أمام الوحدات الأردني بهدفين نظيفين. […]

ظهرت المقالة الكهرباء يلاقي اتحاد حلب وعينه على الفوز الآسيوي الأول أولاً على ايرث نيوز.