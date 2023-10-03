2023-10-03 10:20:24 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الاربعاء، الجهات الرقابية المعنية بالتحقيق في هدر كبير للمال العام في أحد الأجهزة الأمنية، مبينةً أن هذا الجهاز متورط في صرف 38 مليار دينار من مصرف الرشيد بحجة تجهيز السيارات للمنتسبين بالآجل وبمعاملات اتضح أن أغلبها مزورة. وقالت نصيف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “ملفات الفساد […]

ظهرت المقالة نصيف تكشف عن فساد بقيمة 38 مليار دينار في أحد الأجهزة الأمنية أولاً على ايرث نيوز.