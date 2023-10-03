2023-10-03 10:20:24 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ذكرت بعض المواقع المهتمة بالشؤون التقنية أن بعض مستخدمي هواتف iPhone 15 تعرضوا لمشكلات في أجهزتهم بعد شحنها بالشواحن اللاسلكية في سيارات “بي إم دبليو”. وتبعا للمعلومات التي أوردها موقع MacRumors فإن “بعض مستخدمي هواتف iPhone 15 ظهرت لديهم مشكلات مع شرائح NFC في أجهزتهم بعد شحن هواتفهم بالشواحن اللاسلكية الموجودة في سيارات […]

ظهرت المقالة شواحن سيارات “بي إم دبليو” اللاسلكية تتسبب بمشكلات لهواتف آيفون الجديدة! أولاً على ايرث نيوز.