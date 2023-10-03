2023-10-03 11:10:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بإقتحام مسلحين مجهولين شعبة الآليات التابعة لبلدية الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين قاموا باقتحام شعبة الآليات التابعة لمديرية بلدية الشطرة شمالي محافظة ذي قار، وأطلقوا النار بكثافة وبشكل عشوائي داخل الشعبة".

وبين المصدر، ان "إطلاق النار أدى إلى إصابة أحد الموظفين بجروح، تم نقله إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة الهوية".