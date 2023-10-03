السوداني يعفي المخالفين من سائقي المركبات مع فتح المنطقة الخضراء

2023-10-03 11:20:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، باعفاء المخالفين من سائقي المركبات أثناء هذا اليوم مع فتح المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد أمام المواطنين إلى الفجر بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق.

ودعت المديرية العامة للمرور في بيان اليوم، "سائقي المركبات ألّا يتعمدون المخالفة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين المحتفلين بالعيد الوطني".

والعيد الوطني العراقي هو يوم اُقترح سنة 2008 اتخاذه يوماً وطنياً يصادف الثالث من تشرين الأول، احتفاءً بيوم إعلان استقلال العراق عن الانتداب البريطاني وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة، وكان ذلك الاستقلال في 3 تشرين الأول سنة 1932، غيرَ أن ذلك اليوم لم تتخذه الحكومات العراقية عيداً وطنياً بعد انقلاب ثورة 14 تموز سنة 1958 حتى 9 نيسان سنة 2003 حين بعد إسقاط الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها نظام صدام حسين.

وتقرر في شهر شباط من سنة 2008 اتخاذ يوم 3 تشرين الأول عيداً وطنياً، ولم يتفعّل ذلك القرار إلا في شهر أيلول سنة 2020 بعد أن أصدرت الحكومة العراقية قانوناً متعلقاً بالعيد الوطني، رأى بعض المؤرخين العراقيين أن يوم 3 تشرين الأول لا ينبغي أن يكون العيد الوطني إذ لم يكن الاستقلال عن الانتداب البريطاني سنة 1932 كاملاً، ورأى مؤرخون آخرون أنه يوم يستحق اتخاذه يوماً وطنياً، إذ إنه يوم ذو حدث تاريخي لا يجوز التغافل عنه.