2023-10-03 11:20:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عرضت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الاول 2023)، وثائق نادرة من أرشيف عصبة الأمم في جنيف، بمناسبة العيد الوطنيّ لجُمهُوريَّة العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إذ وافقت الجمعيّة العامّة لعصبة الأمم يوم 3 تشرين الأول 1932، على قبول العراق عضواً في عصبة الأمم بناءً على طلب الانضمام المُقدم من المملكة العراقيَّة آنذاك بتوقيع رئيس الوزراء الأسبق نوري باشا السعيد، بتاريخ 12 تموز 1932، ليصبح العراق أول دولة عربيَّة تنضم إلى هذه المُنظمة الدوليَّة آنذاك".

وأوضحت أن "وثائق الجمعيّة العامّة لعصبة الأمم تشير إلى أنَّ قبول إنضمام العراق إليها جاء بعد أن اكتسب العراق مُقومات الدولة والتي تتمثل بالاعتراف الدوليّ، ووجود حكومة مُستقلة قادرة على أنَّ تسيّر أمور الدولة وإدارتها بصورة مُنتظمة وحفظ وحدتها واستقلالها وحفظ الأمن في كل انحائها، وللدولة مصادر ماليّة كافيّة لسد نفقاتها الحكوميّة ولديها قوانيّن وتنظيم قضائيّ وحدود ثابتة وتعهد العراق باحترام التزاماته الدوليَّة".

وتابعت أن "العراق كان أول دولة انضمت إلى عصبة الأمم بمُوجب المادة (22) من عهد عصبة الأمم الخاصة بالولاية والانتداب، بعد أن أصبح مؤهلاً للخروج من حالة الانتداب البريطانيّ التي وضع فيها بعد إنهيار الدولة العثمانيّة".







وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس حركة حقوق حسين مؤنس، ان قرار اتخاذ يوم العيد الوطني العراقي عطلة رسمية يجب ان يتفق عليه المواطنين وليس مجلس الوزراء فقط.

وقال مؤنس في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "اختيار يوم ليكون عيداً وطنياً للبلاد، ليس قرارا يتخذه مجلس الوزراء بحسب المزاج، وإنما هو يوم يتفق عليه عموم المواطنين، وينبغي تشريعه بقانون يصوت عليه مجلس النواب على أن يعبر هذا اليوم عن حدث له مكانة خاصة لدى الشعب".

واضاف: "ليس هناك افضل من 30 حزیران ذكرى ثورة العشرين، التي اشترك فيها الجميع من الشمال إلى الجنوب، والتــــــــي أجبرت المحتلين آنذاك على الاعتراف بالدولة العراقية، قبل أن يتم تسجيلها لدى عصبة الأمم في 3 تشرين الاول 1932".









المصدر: بغداد اليوم + موقع (اكس)