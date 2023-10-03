إرتفاع جديد بأسعار الدولار أمام الدينار في بغداد و اربيل

2023-10-03 11:25:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156900 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم امس الاثنين 156150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 155750 ديناراً لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 156800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 156700 دينار مقابل 100 دولار.