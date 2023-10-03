2023-10-03 11:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجّلت أسعار صرف الدولار الامريكي، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، ارتفاعًا جديدًا وصل ذروته بعد تراجع طفيف سًجل خلال الأيام الماضية.

وطبقا لرصد "بغداد اليوم" فقد سجلت أسعار بيع الدولار في صيرفات العاصمة بغداد 158,000 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، في حين سجلت أسعار الشراء 157,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي".

وكانت أسعار صرف الدولار سجلت امس الاثنين (2 تشرين الأوّل 2023) 156150 ديناراً مقابل 100 دولار للبيع.