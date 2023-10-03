2023-10-03 11:40:16 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء قرارًا يخص السائقين المخالفين خلال يوم العيد الوطني. وذكر بيان لمديرية المرور وتلقته ايرث نيوز انه “ابتهاجاً باليوم الوطني العراقي أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أعفاء المخالفين من سائقي المركبات اثناء هذا اليوم مع فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين […]

ظهرت المقالة السوداني يصدر توجيها يخص السائقين المخالفين خلال العيد الوطني أولاً على ايرث نيوز.