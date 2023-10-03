2023-10-03 12:20:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

قال الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، أن أمل استئتاف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي أصبح ضعيفًا.

وكسب العراق في (25 آذار 2023)، دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

ويرى أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنّ" هناك عدة أسباب تجعل استئناف تصدير النفط ضعيف جدا، وتصريح وزير الطاقة التركي سياسي أكثر مما هو فني، لافتا إلى أن حديث وزير الطاقة التركي هدفه الضغط اكثر على الحكومة العراقية من اجل اجبار عودة الحكومة لطاولة المفاوضات، وان خط نفط كردستان- جيهان توقف فقط 24 ساعة بعد زلزال شهر شباط الماضى، وذلك بسبب حدوث أضرار طفيفة فى احدي محطات ضخ داخل تركيا من اصل ستة محطات و تم تصليحها".

ويكمل الخبير، إنّ" المشكلة الجديّة امام استئناف تصدير النفط الاقليم هي طلب الشركات النفط العاملة فى الاقليم لمستحقاتها المالية من حكومة الأقليم، ولم تسلم الشركات تلك المستحقات منذ حوالى سنة، وتؤكد عدم استئناف الإنتاج إلا بعد استلام ديونها التي بذمة حكومة الاقليم".

وأشار إلى، إنّ" عدم الاتفاق بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم حول مشروع قانون النفط و الغاز الاتحادي، يعتبر من العقبات الكبيرة امام الحكومة الاتحادية للاتفاق مع تركيا".

وقالت تركيا، يوم أمس الاثنين (2 تشرين الأوّل 2023) إن خط أنابيب النفط العراقي الذي توقف عن العمل في آذار/مارس بسبب خلافات معقدة حول المدفوعات على صلة بإقليم كردستان العراق، سيستأنف ضخ الخام هذا الأسبوع.

وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أمام منتدى للطاقة في أبوظبي إن الخلاف تمت تسويته و"سنبدأ تشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع"، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق.

وقالت تركيا في وقت سابق إنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في شباط/فبراير.

المصدر: بغداد اليوم + الاناضول