2023-10-03 12:20:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت مصادر خاصة، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأوّل 2023)، أن مدرب منتخب العراق، خيسوس كاساس، قرّر في الساعات الأخيرة استدعاء لاعب محترف في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، ليكون في القائمة النهائية لمنتخب "أسود الرافدين"، في منافسات بطولة الأردن الدولية، التي ستُقام في عمّان بين 13-17 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بمشاركة أصحاب الأرض وإيران وقطر.

وقالت المصادر، إن" خيسوس كاساس وجّه الدعوة الرسمية إلى أحمد علي، لاعب فريق آيه إف سي روان 1899 الناشط في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، من أجل منحه الفرصة الكاملة في بطولة الأردن الدولية.

وأضافت، أن" اللاعب العراقي الذي يلعب في منطقة الوسط، تمت المفاضلة بينه وبين لاعب فريق هلسينغبورغ السويدي، سومر ماجد، ومحترف تراكتور سازي الإيراني، صفاء هادي، مشيرةً إلى أن كاساس قد راقب اللاعب في الأسابيع الماضية، ورأى أنه يستحق فرصة المنتخب في بطولة الأردن الودية.

وولد أحمد علي في مدينة دهوك العراقية، في الـ29 من أبريل/نيسان من عام 1996، من أبوين عراقيين، ويحمل كذلك الجنسية الفرنسية، واستُدعي لتمثيل منتخب فرنسا تحت 18 عامًا في عام 2015، وخاض حينها مباراة ودية أمام ألمانيا، انتهت بانتصار الديوك 3-1.

ويخوض العراق أولى مبارياته في بطولة الأردن الدولية أمام المنتخب القطري في الـ13 من الشهر الحالي، فيما يلاقي أصحاب الأرض (منتخب النشامى) خصمه المنتخب الإيراني في المباراة الثانية، ويتأهل الفائزان من المواجهتين إلى المباراة النهائية، على أن يلتقي الخاسران في مواجهة تحديد المركز الثالث، في الـ17 من الشهر نفسه.

المصدر: موقع winwin