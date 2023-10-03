التعليم تعلن فتح التقديم إلى الدراسة المسائية لذوي الشهداء

2023-10-03 12:31:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، فتح استمارة التقديم إلى الدراسة المسائية لذوي الشهداء للسنة الدراسية 2024/2023.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "فتحت استمارة التقديم الى الدراسة المسائية لقبول الطلبة من ذوي الشهداء للسنة الدراسية 2024/2023"

وأضافت أن "التقديم يشمل خريجي الدراسة الإعدادية والمهنية بفروعها وتخصصاتها كافة وخريجي اعداديات التمريض والقبالة والتوليد والوقفين والدراسات الإسلامية ومعاهد الحرف والفنون الجميلة من فئات ذوي الشهداء للقبول وفق التخصص المناظر".

وتابعت أن "التقديم يكون الكترونياً عبر بوابتها (www.dirasat-gate.org) وستتولى مؤسسة الشهداء المصادقة على بيانات الطلبة المتقدمين فيما سيتم إدخال درجات الاختبار من قبل الكليات والاقسام المشمولة بالقبول المباشر التي قدم اليها الطالب ضمن الاستمارة بعد إجراء المقابلة والاختبار".

رابط استمارة التقديم



المصدر: بغداد اليوم