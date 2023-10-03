2023-10-03 12:31:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اقترح النائب السابق في البرلمان عن حركة التغيير غالب محمد، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الاول 2023)، ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مباشر، فيما اتهم السلطات بالإقليم بأنها تتعمد إيذاء المواطنين هناك.

ومنذ اربعة اسابيع، يستمر إضراب الكوادر التربوية في محافظة السليمانية عن الدوام، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم، رغم ايداع بغداد مبلغ 500 مليار دينار في حساب الاقليم، اضافة إلى قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً.

ويرى محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" ربط رواتب الموظفين مباشرة مع بغداد هو الحل الوحيد الذي ينهي أزمة الرواتب المتكررة، كون حكومة الإقليم وأحزاب السلطة الحاكمة تتعمد إيذاء المواطنين بهذه المسألة".

وأضاف، أنه" من غير المعقول أن يتم دفع راتب شهر تموز للموظفين ونحن في شهر تشرين الأول فهذا أقل ما يقال عنه بأنه كارثة إنسانية، تسببت بها أحزاب السلطة الفاسدة".

وأعلنت وزارة المالية بإقليم كردستان، يوم الخميس (28 أيلول 2023)، استلام 200 مليار دينار من الحكومة الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم قبل قليل، تحويل مبلغ 200 مليار دينار إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان في فرع البنك المركزي العراقي بأربيل".

واشارت الى أن "المبالغ لغرض توزيع رواتب الموظفين في الاقليم".

وفي (24 أيلول 2023)، أودع البنك المركزي العراقي، 250 مليار دينار في الحساب المصرفي لإقليم كردستان.

وذكر بيان لوزارة المالية في الإقليم وتلقته "بغداد اليوم"، أن " البنك المركزي قام بإيداع مبلغ 250 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان العراق"، مبينا ان "المبلغ المودع جزء من عملية تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".

المصدر: بغداد اليوم