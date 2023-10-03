الخضراء مفتوحة حتى مطلع الفجر.. السوداني يعفي السائقين المخالفين: لكن انتبهوا

2023-10-03 12:31:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الاول 2023)، بإعفاء المخالفين من سائقي المركبات مع فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين حتى فجر الاربعاء بمناسبة اليوم الوطني العراقي.

وذكرت مديرية المرور العامة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ابتهاجاً باليوم الوطني العراقي، أمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بأعفاء المخالفين من سائقي المركبات اثناء هذا اليوم مع فتح المنطقة الخضراء امام المواطنين إلى الفجر".

ودعت المديرية وفقا للبيان، "سائقي المركبات ان لا يتعمدون المخالفة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين المحتفلين بالعيد الوطني".









المصدر: بغداد اليوم