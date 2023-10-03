تجارة إقليم كوردستان تخطط لتصدير معجون الطماطم والعسل المحليين

2023-10-03 12:45:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعد أن لاقت بعض المنتجات الغذائية المحلية لإقليم كوردستان إقبالاً ورواجاً لدى الدول المستوردة لها، تخطط وزارة التجارة والصناعة في الإقليم لتصدير مادتي معجون الطماطم، والعسل المحلي.

ونقلت حكومة الإقليم عن مدير عام التجارة في الوزارة، نوزاد شيخ كامل قوله، إنه خلال هذه الأيام من المقرر تصدير وجبة جديدة من محصول البطاطا إلى الخارج.

وتابع بالقول، إن: لدى الوزارة خططاً لتصدير "الطماطم والعسل المحليين".

وتعتزم حكومة إقليم كوردستان العراق، تصدير ثلاث مواد غذائية محلية إلى قارة أوروبا وهي: الرز والسمّاق والراشي (الطحينة)، وفقا لما اعلنته في شهر آب/أغسطس من العام 2023.

وأعلنت حكومة الإقليم، في مطلع شهر آب/أغسطس، عن بدء تصدير محصول البطاطا المحلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد بدأت قبل شهور ولأول مرة بتصدير منتج الرمان المحلي إلى الإمارات.