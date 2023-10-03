بحضور مستشار رئيسي.. السليمانية تبحث زيادة التبادل التجاري مع إيران

2023-10-03 12:45:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان العراق، اليوم الثلاثاء، توجه الاقليم والجمهورية الإسلامية في إيران لتوسيع العلاقات في مختلف الجوانب بما فيها الاقتصادية والتجارية.

وقال رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في كوردستان مصطفى شيخ عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "الإقليم والجمهورية الإسلامية في إيران يسعيان لتطوير العلاقات الثنائية على مختلف الصعد من أجل الارتقاء بها".

وأضاف "اننا نسعى الآن لتوسيع عملية التبادل التجاري بين إيران والإقليم وبالخصوص في السليمانية من خلال الزيارة الثانية لمستشار الرئيس الإيراني ومسؤول المناطق الحرة في إيران حجة الله عبد الملكي".

وبيّن "أننا نسعى كذلك للاستفادة من عملية التبادل التجاري مع المناطق الحرة في إيران وتوفير ما يتطلبه المستثمرون الكورد لعملية التبادل التجاري مع المنطقة الحرة"، مشيرا الى أن "الاتحاد عقد وسيعقد عدة اجتماعات ثنائية مع مستشار الرئيس الإيراني لوضع خطط وآليات لتوسيع وتطوير التبادل التجاري بين تجار الاقليم والمنطقة الحرة في إيران".

وكان القنصل الايراني في السليمانية محمد محموديان أكد في وقت سابق، ان حجم التبادل التجاري بين إيران والإقليم تجاوز ملياري دولار.