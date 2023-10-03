2023-10-03 13:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 10 متسللين اجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية بثلاث محافظات.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قوة من لواء حدود السواحل في قيادة المنطقة الرابعة تمكنت من إلقاء القبض على (3) متسللين اجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في البصرة، كما تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود التاسع عشر ضمن قيادة المنطقة السادسة من إلقاء القبض على متسللين اجنبيين اثنين غربي نينوى، وفي السليمانية تمكن لواء الحدود الحادي والعشرين من إلقاء القبض على (5) متسللين اجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".

واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".