2023-10-03 13:40:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على 24 متهماً بالترويج لحزب البعث المنحل.

وذكر بيان للأمن الوطني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بعد ورود معلومات إستخبارية دقيقة عن وجود نشاطات ترويجية لحزب البعث المحظور في مناطق متفرقة من العراق، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بحملة واسعة النطاق لمتابعة الموضوع والتحري عن المتورطين".

واوضح، ان "الحملة بدأت في محافظة كركوك ومن خلال الجهد الإستخباري وتعاون المواطنين في الإبلاغ عنهم توصلت المفارز إلى 13 متهماً ممن لديهم إنتماءات ونشاطات ترويجية لحزب البعث المنحل ما أدى إلى الإطاحة بهم واحداً تلو الآخر"، لافتا الى ان ""الحملة شملت أيضاً محافظات (الأنبار، وبغداد، وكربلاء، ونينوى) بعد أن كثفت المفارز من جهودها الميدانية ليتم الاستدلال عنهم والقبض على 11 متهماً خلال ساعات قليلة بعد ظهور أفرادٍ منهم في مقاطع مصورة تتضمن التمجيد للنظام البائد وقيام آخرين بلصق المنشورات الترويجية المحظورة ببعض الأماكن العامة".

وتابع، ان "عمليات إلقاء القبض تمت بناءً على أوامر قضائية وفقاً لأحكام ومواد قانون حظر حزب البعث المنحل رقم 32 لسنة 2016 حيث أُحيل جميع المتهمين إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".