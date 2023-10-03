وكالة الاستخبارات تتمكن من القبض على ثلاثة متهمين في كربلاء المقدسة

2023-10-03 13:40:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من القبض على ثلاثة متهمين في محافظة كربلاء المقدسة.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة كربلاء المقدسة تلقت معلومات دقيقة عن ثلاثة متهمين احدهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب اما الثاني فقد وردت معلومات عنه تشير الى انتحاله عدة اسماء وشخصيات ذات تأثير اجتماعي وديني من اجل جباية الاموال من المواطنين تحت عنوان الاعمال الخيرية، فيما سجلت بحق الأخير اعتداءات على احدى المدارس الحكومية وكوادرها".

وأضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري لمتابعة اماكن تواجدهم وبفترة زمنية قصيرة، تمكنت مفارز الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب ضمن محافظة كربلاء المقدسة من القاء القبض على المتهمين الثلاثة".

وتابعت أن "المتهمين جرى تدون اقوالهم واعترفوا صراحة قيامهم بتلك الافعال، حيث تم احالتهم الى الجهات المختصة استعداد لمثولهم امام القضاء".