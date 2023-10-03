2023-10-03 13:40:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تتباين دوافع عمليات الاختطاف في العراق، التي كانت في البداية تتم لأسباب سياسية بحتة من قبل جماعات تسعى للضغط على الحكومات التي تشكلت بعد إسقاط عام 2003، وكانت غالباً ما تنتهي نهاية دموية، كما هو الحال مع كثير من الرهائن الغربيين والكثير من رجال الأعمال والمستثمرين.

وبتقادم السنوات نشأت دوافع جديدة للاختطاف عمادها الأساسي الابتزاز المالي، وضحاياها غالباً قليل من الرعايا الغربيين والعرب العاملين في العراق وكثير من رجال الأعمال.

ويعلق الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، على الانعكاسات السلبية" لعمليات خطف الأجانب في العاصمة العراقية بغداد.

ويرى الشريفي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك انعكاسات سلبية كثيرة لعمليات خطف الأجانب في بغداد وباقي المدن العراقية، فهذا يعطي رسائل الى الدول بان الوضع داخل العراق الأمني مازال غير مستقر، وهذا يؤثر على قضية السياحة في العراق، رغم ان هذا القطاع شبه متوقف".

ويؤكد، ان "هذا الامر يعطي رسائل خطيرة الى المستثمرين، وهذا يدفع الكثير من الشركات العالمية الى عدم العمل في العراق خشية من عمليات الاختطاف، ولهذا يجب ان يكون هناك اهتمام كبير في حماية وتأمين الأجانب والسياح، في بغداد وكل المدن العراقية، من أجل إيصال رسائل بان العراق مستقر امنيا ويمكن العمل به بمختلف القطاعات".

وكشفت صحيفة ذا تايمز اوف إسرائيل يوم الأربعاء(5 تموز 2023)، عن رفض السلطات الإسرائيلية الكشف عن أسباب "تكتمها" على خبر اختطاف مواطنتها في العراق بعد سؤالها من قبل الصحفيين.

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "مسؤولا في الحكومة الإسرائيلية لم يكشف عن هويته، رفض الكشف عن أسباب تكتم السلطات الإسرائيلية على اختطاف المواطنة في العراق منذ أربعة اشهر، مشيرة الى وجود ما قالت انها "شائعات" تتحدث عن كونها متورطة بالعمل مع الموساد الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أيضا نقلا عن المسؤول، ان المواطنة الإسرائيلية اليزابيث تسوركوف، قامت بــ "زيارات متكررة الى العراق" في فترات سابقة، دون الكشف عن أسباب الزيارات او مواعيدها.

وأشارت الصحيفة أيضا الى وجود "خرق قانوني" في دخول المواطنة الإسرائيلية الى العراق، مؤكدة "ان العراق ما يزال رسميا في حالة حرب مع إسرائيل منذ ستينات القرن الماضي، ولا يسمح القانون العراقي بدخول الأجانب ممن يحملون جنسية دول معادية الى دخول أراضيه".

وفي وقت سابق، اصدر بنيامين نتنياهو رئيس الكيان الاسرائيلي بيانا، معلنا عن اختطاف المواطنة الاسرائيلية الروسية اليزابيث تسوركوف، من قبل ماوصفهم بـ"الميلشيات الشيعية"، فيما حمل الحكومة العراقية مسؤولية سلامتها.

المصدر: بغداد اليوم