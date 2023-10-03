ملفا الانتخابات والاتفاق الاستراتيجي على طاولة المالكي والسفيرة الامريكية

2023-10-03 13:40:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الاول 2023)، مع سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق ملف اجراء الانتخابات المحلية بالبلاد فضلا عن الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الامريكية الينا رومانسكي"، مبيناً أنه " في بداية اللقاء قدمت السفيرة رومانسكي التهنئة نوري المالكي بمناسبة حلول العيد الوطني لجمهورية العراق، متمنية للشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار".

وأوضح البيان أن " الجانبين استعرضا مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مشاركة العراق في اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا وحرص بغداد على الحضور الفاعل في المحافل الدولية والتواصل وديمومة العلاقة مع المجتمع الدولي".

واكد رئيس ائتلاف دولة القانون بحسب البيان ان "العراق يطمح الى علاقات متوازنة مع جميع دول العالم يكون اساسها التعاون واحترام المصالح المشتركة"، مبيناً ان "العراق يستعد لاجراء انتخابات محلية تتسم بالشفافية والنزاهة بهدف عودة الحكومات المحلية الى فاعليتها لتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطن".

بدورها، جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة "الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين".





المصدر: بغداد اليوم







