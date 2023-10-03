اليوم .. الكهرباء يلتقي الأتحاد السوري في الاستحقاق الأسيوي

2023-10-03 13:45:17 - المصدر: واع

بغداد - واع

يخوض فريق نادي الكهرباء اليوم الثلاثاء مباراته الثانية لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي أمام فريق اتحاد حلب السوري .

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ان " المباراة ستقام في الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في السعودية ".

ونقل عن مدرب فريق الكهرباء لؤي صلاح قوله ان " وصول فريقه في وقت مبكر إلى مدينة مكة المكرمة بالسعودية يعد عاملاً إيجابياً لمساعدة كتيبته على الظفر بنقاط مواجهة اتحاد حلب السوري".

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي للمباراة: "وصول فريقنا إلى مكة المكرمة مبكرًا يعتبر عاملًا إيجابياً خصوصًا مع ارتفاع نسبة درجة الرطوبة، معلناً ان تحضيراتنا للمباراة كانت مثالية، لكن مازلنا في طور الإعداد ونأمل أن نقدم أقصى ما لدينا في سبيل تحقيق الفوز".

ويحتل الكهرباء المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل السلبي مع ضيفه الكويت الكويتي، بينما يقبع اتحاد حلب في المركز الرابع دون نقاط بعد الهزيمة أمام الوحدات الاردني.