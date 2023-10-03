في العيد الوطني.. رومانسكي تهنئ المالكي وتؤكد دعمها لاستقرار العراق

2023-10-03 13:45:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أكد رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق الينا رومانسكي، استعداد العراق لإجراء انتخابات محلية.

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وبين أن المالكي استقبل بمكتبه اليوم رومانسكي، موضحا أنه في بداية اللقاء قدمت السفيرة رومانسكي التهنئة للمالكي بمناسبة حلول العيد الوطني لجمهورية العراق، متمنية للشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار .

واستعرض الجانبان، وفق البيان، مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مشاركة العراق في اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا وحرص بغداد على الحضور الفاعل في المحافل الدولية والتواصل وديمومة العلاقة مع المجتمع الدولي .

واكد رئيس ائتلاف دولة القانون ان العراق يطمح الى علاقات متوازنة مع جميع دول العالم يكون اساسها التعاون واحترام المصالح المشتركة، موضحا ان العراق يستعد لاجراء انتخابات محلية تتسم بالشفافية والنزاهة بهدف عودة الحكومات المحلية الى فاعليتها لتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطن .

بدورها جددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين، وفق بيان المكتب الاعلامي للمالكي.