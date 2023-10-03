"نقاط خلافية" بين بغداد والاقليم تؤخر إقرار قانون النفط والغاز

2023-10-03 13:45:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد عضو لجنة النفط والغاز علي عبد الستار المرشود ان قانون النفط والغاز لم يصل إلى اللجنة حتى الآن بسبب نقاط خلافية قيد الحسم بين بغداد واربيل فيما رهن إقراره بحسم النقاط الخلافية.

وقال المرشود لوكالة شفق نيوز؛ ان "نقاطا خلافيا بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية عطلت احالة القانون الى لجنة النفط والغاز"، مبينا ان "الحكومة المركزية ترفض إجراء تغيير على فقرات تطالب حكومة الإقليم بتعديلها والتي تعد روح القانون".

وأشار إلى "استمرار المباحثات بين وزارة النفط واللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وبين حكومة الإقليم والقوى السياسية لانهاء وحل الفقرات الخلافية".

ورهن المرشود اقرار قانون النفط والغاز بحسم النقاط الخلافية وفقا للاجتماعات التي اعتبرها جيدة وايجابية، مؤكدا أن القانون سيقر خلال الدورة الحالية بعد حل المسائل الخلافية.