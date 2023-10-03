2023-10-03 13:45:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، بالقاء القبض على 24 شخصاً بتهمة الإنتماء والترويج لحزب البعث المحظور في أربع محافظات بينها العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، بأنه "بعد ورود معلومات إستخبارية دقيقة عن وجود نشاطات ترويجية لحزب البعث المحظور في مناطق متفرقة من العراق، شرعت مفارزه بحملة واسعة النطاق لمتابعة الموضوع والتحري عن المتورطين".

وأوضح أن "الحملة بدأت في محافظة كركوك ومن خلال الجهد الإستخباري وتعاون المواطنين في الإبلاغ عنهم توصلت مفارزنا إلى (13) متهماً ممن لديهم إنتماءات ونشاطات ترويجية لحزب البعث المنحل ما أدى إلى الإطاحة بهم واحداً تلو الآخر".

كما أشار الجهاز إلى أن "الحملة شملت أيضاً محافظات (الأنبار، وبغداد، وكربلاء، ونينوى) بعد أن كثفت مفارزنا من جهودها الميدانية ليتم الاستدلال عنهم والقبض على (11) متهماً خلال ساعات قليلة بعد ظهور أفرادٍ منهم في مقاطع مصورة تتضمن التمجيد للنظام البائد وقيام آخرين بلصق المنشورات الترويجية المحظورة ببعض الأماكن العامة".

وتابع البيان أن "عمليات إلقاء القبض تمت بناءً على أوامر قضائية وفقاً لأحكام ومواد قانون حظر حزب البعث المنحل رقم (32) لسنة (2016) حيث أُحيل جميع المتهمين إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.