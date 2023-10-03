2023-10-03 13:45:34 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت اكثر 6 ملايين برميل خلال شهر ايلول الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر ايلول الماضي 6.450 ملايين برميل وبمتوسط بلغ 215 ألف برميل يوميا، منخفضة عن شهر آب الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 7.130 ملايين برميل وبمتوسط 230 ألف برميل يوميا".

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول بمتوسط 100 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 248 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 233 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث"، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 280 ألف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة السادسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية وكولومبيا والبرازيل، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 12 مليوناً و870 ألف برميل"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".