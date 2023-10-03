2023-10-03 14:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 10 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية بثلاث محافظات. وقالت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز إن”قوة من لواء حدود السواحل في قيادة المنطقة الرابعة تمكنت من إلقاء القبض على (3) متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في البصرة، كما […]

ظهرت المقالة القبض على 10 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية بثلاث محافظات أولاً على ايرث نيوز.