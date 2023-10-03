2023-10-03 14:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدر نادي سباهان الإيراني، بياناً رسمياً على خلفية انسحاب منافسه فريق الاتحاد السعودي من ملعب مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا. وذكر النادي الإيراني في بيان إن “نادي سباهان الإيراني يعرب عن تقديرنا لحماس جماهير النادي وجميع حقوقهم المادية محفوظة وسيتم تعويضهم بمبالغ التذاكر في الوقت المناسب”. وأضاف “تمت زيارة ملعب نقش جهان […]

ظهرت المقالة تداعيات الإلغاء.. سباهان الإيراني يلجأ للقانون والاتحاد السعودي يبرر أولاً على ايرث نيوز.