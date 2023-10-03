2023-10-03 14:46:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كُلف العميد نبراس علي، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الاول 2023)، بمهام مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، خلفاً عن العميد غالب العطية.

وقال مصدر أمني لـ "بغداد اليوم"، إنه "تم تكليف العميد نبراس علي بمهام مديرية الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، خلفاً عن العميد غالب العطية".

والشرطة المجتمعية، قوة أمنية تعتبر وسيطاً بين المؤسسة الأمنية (مراكز الشرطة) وبين مؤسسات ونخب المجتمع، مهمتها التواصل والتفاعل لهدف تحقيق اكبر قدر من المشاركة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات الأمنية على وفق مفهوم الأمن الإنساني الشامل.





المصدر: بغداد اليوم



