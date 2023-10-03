وصول المبالغ التعويضية لمزارعي الشلب في الديوانية

2023-10-03 14:46:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الاول 2023)، وصول المبالغ التعويضية لمزارعي الشلب بالمحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "محافظ الديوانية ميثم الشهد، وجه مديرية زراعة محافظة الديوانية بإكمال كافة الاجراءات الخاصة، لتوزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين خلال الايام القادمة وفق الضوابط والتعليمات التي حددت مسبقا".

والخميس الماضي، أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، توزيع تعويضات الشلب للفلاحين نهاية الأسبوع المقبل.

وقال العلياوي في بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء أوعز لوزارة المالية بالإسراع في إطلاق أموال التعويضات الخاصة بمزارعي الشلب".

وأضاف، أن "وزيرة المالية طيف سامي أبدت استعدادها الكامل لتأمين مبالغ التعويضات البالغة مائة وستة وثلاثين مليار دينار على أن يتم توزيع هذه المبالغ على مزارعي محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى بمجرد نزولها في حساب وزارة الزراعة مطلع الأسبوع المقبل".

وتابع، أن "مبالغ تعويضات الفيضانات والسيول سيتم متابعتها من قبل وزارة الزراعة بعد قيام المحافظين في المحافظات المعنية بالمصادقة على قوائم الأسماء للمستفيدين منها ليتم اتخاذ الخطوات اللازمة بشأنها وتأمين وإطلاق الأموال الخاصة بهذه التعويضات".









المصدر: بغداد اليوم