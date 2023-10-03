المندلاوي يدعو إلى دعم التجربة الديمقراطية الحديثة لتكون قدوة للشعوب الأخرى

2023-10-03 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إلى دعم التجربة الديمقراطية الحديثة لتكون قدوة للشعوب الأخرى.

وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لشعبنا العراقي الكريم، بذكرى ولادة أشرف المخلوقات وأكرم الناس خُلقاً نبي الرحمة محمد (ص)، وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، والتي تتزامن هذا العام مع الذكرى التأريخية الـ 91 ليوم الاستقلال الوطني العراقي وتحرره من الانتداب البريطاني ودخول البلد رسميًا لعصبة الأمم المتحدة كدولة ذات سيادة مستقلة".

واضافت ان "عيدنا الوطني كان وسيبقى مصدر إلهام لشعبنا وجميع شعوب العالم الرافضة للاستعمار والتبعية والتي قدمت التضحيات لإجل العيش تحت راية الحرية"، داعيا إلى "دعم التجربة الديمقراطية الحديثة لنكون قدوة للشعوب الأخرى".