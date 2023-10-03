النزاهـة تضـبط 3 متهـمين بالاخـتلاس في مديريـة توزيع كهرباء نينوى

2023-10-03 15:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، عن ضبط ثلاثة متهمين بالاخـتلاس في مديريـة توزيع كهرباء نينوى.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى انتقلت إلى قسم مبيعات الطاقة في مُديريَّة توزيع كهرباء نينوى وتمكَّنت من ضبط ثلاثةٍ من المُوظَّفين؛ لقيامهم بجبابة أجور الكهرباء من المواطنين لمنفعتهم الشخصيَّة دون تقييدها لحساب المُديريَّة"، مُبيّـنةً أنَّ "المُتَّهمين قاموا بالتلاعب بأختام الدائرة، مُنوّهةً بأنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأضافت أنه "تمَّ رصد قيام مديرة المُستوصف البيطريّ في مخمور بالاتفاق مع زوجها المُدير السابق للمُستوصف بمنح شهاداتٍ صحيَّةٍ؛ لفحص مئات الآلاف من الأغنام الواردة من إقليم كردستان إلى نينوى والمُحافظات الأخرى، على أنَّها أغنامٌ محليَّةٌ"، لافتةً إلى أنَّها "قامت بهذا العمل دون فحصٍ بالاشتراك مع زوجها، إذ أرسلت الشهادات الصحيَّة والكشوفات إلى أصحاب الأغنام الذين تكرَّرت أسماؤهم في الكشوفات عن طريق الموبايل، بعد تزويدهما بأرقام سيَّارات الحمل وأسماء أصحابها؛ لنقل الأغنام إلى المُحافظات دون مُوافقاتٍ أصوليَّـةٍ".

وتابعت الهيئة أن "المُتّهمة استحوذت على (15,000,000) مليون دينار من إيرادات المُستوصف، واحتفظت بها في بيتها بدلاً من إيداعها في المصرف"، موضحةً إنَّه "تمَّ توقيف المدير السابق للمُستوصف؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صدرت؛ استناداً للمادة (340) من قانون العقوبات."

وأشارت الى أنه "تمَّ رصد مُوظَّفٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في نينوى - الزهور يقوم بتعقيب المعاملات داخل الدائرة بالاتفاق مع مُحاميةٍ"، لافتةً الى أن "المُتَّهم الذي يعمل في وحدة الحسابات في المُديريَّة اعترف بوجود اتفاقٍ مع المُحامية بتعقيب المُعاملات دون وكالاتٍ رسميَّـةٍ".





المصدر: بغداد اليوم





