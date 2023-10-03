شرطة كرميان: الجريمة المنظمة تحت السيطرة

2023-10-03 15:35:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكدت قيادة شرطة كرميان، يوم الثلاثاء، السيطرة على معدلات الجريمة المنظمة المتنوعة في عموم مناطق الإدارة المستقلة ضمن إقليم كوردستان.

وقال مدير اعلام وعلاقات المديرية العقيد علي جمال قدوري لوكالة شفق نيوز، إن معدلات الجريمة المنظمة لم تتخطى معدلات العام الماضي بفعل الجهود الأمنية والاستخبارية والبرامج التوعوية والمجتمعية.

وبين قدوري، ان كرميان سجلت خلال الأشهر الثمان من العام الحالي، أربع جرائم قتل، فيما بلغت العام الماضي ثلاث جرائم، كما سجلت أربع حالات خطف، فيما بلغت العام الماضي تسع حالات، إلى جانب تسجيل 405 سرقات خلال العام الحالي مقارنة بـ 421 سرقة خلال العام الماضي.

وتابع، أن جرائم التزوير بلغت خلال العام الحالي 25 جريمة، فيما بلغت العام الماضي 24 جريمة، مشيرا إلى ارتفاع جرائم النصب والاحتيال التي بلغت خلال العام الحالي 107 جرائم، فيما سجلت خلال العام الماضي 88 جريمة.

واعتبر قدوري، أن معدلات الجريمة تحت السيطرة بفعل الخطط والجهود الامنية والاستخبارية المستمرة بين جميع التشكيلات المختصة.