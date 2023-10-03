2023-10-03 16:20:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا ستعقد اجتماعا، الثلاثاء، للنظر في طلب ليفربول بالاستماع إلى تسجيل للحوار الذي دار بين الحكام، أثناء مباراته المثيرة للجدل مع توتنهام هوتسبير، السبت. وقدم ليفربول طلبا رسميا للاستماع إلى الحوار الذي دار بين الحكام، أثناء إلغاء هدف صحيح للفريق أمام مضيفه اللندني […]

ظهرت المقالة ليفربول و”الهدف الفاضح”.. اجتماع حاسم وضغوط على رابطة الحكام أولاً على ايرث نيوز.