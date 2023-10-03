بعد موجة انتقادات.. اجتماع لحسم مغادرة مهاجم العراق للرجاء المغربي

2023-10-03 16:20:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يجتمع المكتب المسير للرجاء البيضاوي لكرة القدم مع الألماني جوزيف زينباور، للحسم في إمكانية مغادرة المهاجم العراقي أيمن حسين للفريق الأخضر.

وكشف مصدر مسؤول، لموقع الأنباء المغربي، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، أن "المهاجم العراقي أيمن حسين طلب من مسؤولي الرجاء البيضاوي لكرة القدم فسخ عقده بالتراضي، بعدما وجد صعوبة كبيرة في الحصول على التأشيرة لعائلته حتى تتمكن من اللحاق به في المغرب".

ويراهن نادي القوة الجوية العراقي على التعاقد مع مهاجم الرجاء البيضاوي أيمن حسين بعد فسخ عقده.

ويتخوف مسؤولو الرجاء البيضاوي لكرة القدم من الفراغ الذي من الممكن أن يعرفه الفريق الأخضر على مستوى مركز قلب الهجوم، في حالة مغادرة أيمن حسين للفريق، خصوصا في ظل الإصابة التي يعاني منها المهدي موهوب والتي ستبعده لشهرين عن الميادين.

يشار إلى أن المهاجم العراقي أيمن حسين تعرض لانتقادات كبيرة يوم الأحد الماضي، بسبب تضييعه لعدد من الفرص السانحة للتسجيل في المباراة ضد حسنية أكادير عن الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية.





المصدر: موقع الأنباء المغربي