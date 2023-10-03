الدفاع توجه دعوة للمفسوخة عقودهم (رابط بالأسماء)

2023-10-03 16:35:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الاول 2023)، دعوة الى المفسوحة عقودهم من المتخلفين عن الالتحاق في الوجبتين (الأولى والثانية) لمراجعة مراكز التدريب.

وذكرت الوزراة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوزارة تدعو المراتب المفسوخة عقودهم، من المتخلفين عن الالتحاق في الوجبتين (الأولى والثانية)، والمعينين بالأمر الإداري (546/م2)، المدرجة أسماؤهم في الرابط المرفق، والذين حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، على قبول مباشرتهم، لمراجعة مراكز التدريب المؤشرة أزاء كل منهم، للفترة من 7/10/2023 ولغاية 11/10/2023، تمهيداً للاشتراك بالدورة التدريبية الثالثة في مراكز التدريب المشار إليها".



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المصدر: بغداد اليوم