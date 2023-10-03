رئيس البرلمان العربي يهنئ جمهورية العراق بالعيد الوطني

2023-10-03 16:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، جمهورية العراق رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى العيد الوطني.وأعرب العسومي في نص تهنئته عن أمله في أن يحقق العراق مزيداً من الأمن والاستقرار والتنمية بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الكريم في التقدم والتنمية والازدهار.