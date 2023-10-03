انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل مع الإغلاق

2023-10-03 17:25:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما استقرت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 156750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 156900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 157750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 155750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً حيث بلغ سعر البيع 156850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156750 دينارً مقابل 100 دولار.