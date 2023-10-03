الإطار يستنكر "تطاول" حزب الحلبوسي على العبادي: محاولة لقلب الحقائق

2023-10-03 17:30:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استنكر الاطار التنسيقي (يضم جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري) يوم الثلاثاء، بيانا اصدره حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي انتقد فيه حيدر العبادي رئيس الوزراء الاسبق.

وذكر الاطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في الوقت الذي يشيد فيه الاطار التنسيقي بدور الدكتور حيدر العبادي خلال فترة الحرب على عصابات داعش الارهابية فانه يستنكر التطاول غير المقبول ومحاولة قلب الحقائق من قبل اشخاص لديهم غايات تسقيطية هدفها معلوم في هذا الوقت".

واضاف ان "الاطار التنسيقي يؤكد انه عمل جاهدا لترميم الصف الوطني والسير بالعملية السياسية نحو الاستقرار لكنه في ذات الوقت يرفض ويستنكر البيان الصادر من كتلة تقدم بخصوص الدكتور العبادي والاتهامات والتخرصات والمغالطات العديدة فيه وان التاريخ يشهد ما تم بذله من تضحيات كبيرة توجت بالنصر على عصابات داعش الارهابية ولا نقبل ان يتم مصادرتها بل حرف الحقائق وايكال الاتهامات لمن ساهم فيه".

وأكد ان "على الكتل السياسية ان تحافظ على المكتسبات المتحققة بدل من قيامها بالتصعيد لغايات لا تخدم الوضع الذي يعيشه البلد حاليا من استقرار على جميع المستويات".

وأصدرت كتلة تقدم النيابية التي يتزعمها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يوم أمس الاثنين، بياناً شديد اللهجة ضد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.