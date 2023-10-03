السوداني: ندعو الى حوار يعمل على استدامة استقرار اقليم كوردستان والعراق

2023-10-03 17:30:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الى حوار يعمل على استدامة استقرار اقليم كوردستان والعراق.

وقال السوداني في كلمة له أثناء حفل تأبين الرئيس الراحل مام جلال طالباني، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "كل المشاكل التي قد تظهر بين ثنايا الظروف والتحديات الراهنة التي يواجهها إقليم كردستان العراق مثلما تواجهها باقي أنحاء بلادنا من الممكن حلّها عبر روح التسامي والعمل على تغليب مصلحة شعبنا".

وأضاف ان "الحوار الذي ندعو له دائما هو السبيل نحو استدامة الاستقرار الذي نريده للإقليم والذي ينعكس بالضرورة على استقرار العراق"، موضحاً "نحن ننعم باستقلالية القرار الوطني ووحدة صفوف شعبنا الأمر الذي مكّننا من هزيمة الإرهاب وحماية أرضنا".

وأكد رئيس الوزراء، "القدرة بكل تأكيد، على فرض إرادة الدستور وحماية التراب العراقي من كلّ إساءة وصيانة سيادته التزاماً وطنياً مسؤولاً لا نحيد عنه".

وتابع، "في الوقت الذي نرفض فيه كذلك المساس بسيادة الدول الأخرى أو الاعتداء عليها انطلاقاً من أراضينا نجدد التأكيد على مد اليد لجميع الأشقاء والأصدقاء لإقامة أفضل العلاقات".

وقال السوداني، "إننا في هذه الحكومة التي تقترب من إكمال عامها الأول نؤمن بعلاقات خارجية مبنية على التواصل مع الأمم باختلاف آفاقها انطلاقاً من مصالحنا الوطنية العليا".

ولفت الى ان "هذه الرؤية تتكامل مع خططنا المدروسة التي ترتكز على أولويات رسمناها ووضعناها انسجاماً مع تطلعات شعبنا الذي يستحق العمل ليل نهار من أجل أنْ يتلمّس التغيير الذي ينشده في ميادين الخدمات والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد".