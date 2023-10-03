فريق التتابع العراقي يتأهل لنهائيات الألعاب الآسيوية

2023-10-03 17:30:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل منتخب العراق بألعاب القوى، يوم الثلاثاء، إلى نهائيات سباق التتابع والإرسال في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين، فيما يستعد لاعب الجوجيتسو العراقي علي أحمد لخوض غمار المنافسات آخر الأسبوع الجاري.

وحلّ فريق التتابع بالمركز الرابع في فعالية تتابع 4×400 بعد تسجيله زمناً قدره 3.07.58 دقيقة، ليتأهل إلى النهائيات التي تنطلق يوم غد الأربعاء عند الساعة الثامنة والنصف مساءً في الملعب الأولمبي الرئيس بمدينة هانزو.

كما نافس فريق العراق بفعالية الإرسال الأول مع فرق من الهند التي حققت المركز الأول، وقطر ثانياً، وتايلند ثالثاً، فيما تأهلت عن الإرسال الثاني أربعة فرق أيضاً، حلّت بترتيب الفلبين أولاً وسريلانكا ثانياً وكوريا الجنوبية ثالثاً والبحرين رابعاً.

وفي حديثه للبعثة الإعلامية قال رئيس وفد ألعاب القوى زيدون جواد، إن "الرباعي العراقي قدم ما مطلوب منه بجهد بدني مراهناً على تسجيل رقم تأهيلي مكنه من دخول السباق النهائي غداً"، لافتاً إلى أنه "بإمكان اللاعبين تسجيل رقم أفضل مما حققوه اليوم".

من جانب آخر يستعد لاعب الجوجيتسو العراقي علي أحمد لخوض غمار منافسات الجوجيتسو يوم الجمعة المقبل.

وغادر مدينة هانغتشو اليوم وفدا الكوراش والكانوي بعد انتهاء مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية دون الحصول على أي نتيجة تذكر.