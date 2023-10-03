السيد الحكيم: الحكومة جادة في تقديم الخدمات ويجب الحفاظ على الاستقرار

2023-10-03 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جادة في تقديم الخدمات ويجب الحفاظ على الاستقرار.وقال السيد الحكيم خلال كلمته في الحفل التأبيني بالذكرى السنوية السادسة لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):" إن القادة العظماء هم الذين يتمكنون بإخلاص ومثابرة من تحقيق الأهداف النبيلة والمقاصد الخيرة، بجمع الشتات وتوحيد الطاقات واقناع الجميع، لا إخضاعهم، وتوحيد الأهداف لا تقزيمها، وتوزيع الأدوار لا احتكارها، إيماناً منهم بأن وجودهم مرتبط بوجود الشريك الآخر ونجاحهم بنجاحه، وأن يد الله تحمي وتسدد الخيرين المتراصين الموحدين".وأضاف،" إننا وبعد مرور عقدين من الزمن وفي ظل الاستقرار الأمني الحاصل والإرادة الحكومية الجادة في تقديم الخدمات والمضي نحو مزيد من النجاحات و الإنجازات، يتوجب علينا أن نتكاتف جميعا، شعباً وحكومة، بكل مكوناتنا، أحزاباً ومنظمات وفعاليات اجتماعية؛ للحفاظ على هذا الاستقرار والعمل على تنمية البلاد في مختلف القطاعات ومواكبة النجاحات ومراكمتها".وتابع،" فالمناكفات والتقاطعات لن تبني الأوطان، واليد الواحدة لا تفلح في إنجاز الطموحات العالية والاستحقاقات الوطنية الكبرى، ولزاماً علينا جميعاً أن نعي بأن العراق يمثل الخيمة الجامعة التي نستظل وننعم بها دون تمييز".وقال السيد الحكيم في كلمته:" فالأزمات والتحدیات التي مرت بنا تحتم تعزيز الرؤیة الصائبة والخبرة المتراكمة، وهي ما جعلتنا أقوى مما كنا علیه، وجـعلتنا أكـثر تـمسكا بـخیار الـدولـة الـقویـة. الـدولـة الـراعـیة والـمسؤولـة عـن أھـداف ومـصالـح الـوطـن والمواطن".