رئيس الجمهورية: الرئيس طالباني عمل من أجل عراق ديمقراطي حر مستقر

2023-10-03 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أن الرئيس الراحل جلال طالباني عمل من أجل عراق ديمقراطي حر مستقر.وقال رئيس الجمهورية خلال الحفل التأبيني بالذكرى السنوية السادسة لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني وتباعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الراحل أنه جزءاً لا يتجزأ من العراق وكردستان، وترك إرثا تأريخياً كبيراً ورحيله خلف فراغاً كبيراً وعمل من أجل عراق ديمقراطي حر مستقر".