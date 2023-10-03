2023-10-03 17:40:14 - المصدر: الفرات نيوز

بيان

في الوقت الذي يشيد فيه الاطار التنسيقي بدور الدكتور حيدر العبادي خلال فترة الحرب على عصابات داعش الارهابية فانه يستنكر التطاول غير المقبول ومحاولة قلب الحقائق من قبل اشخاص لديهم غايات تسقيطية هدفها معلوم في هذا الوقت .

ان الاطار التنسيقي يؤكد انه عمل جاهدا لترميم الصف الوطني والسير بالعملية السياسية نحو الاستقرار لكنه في ذات الوقت يرفض ويستنكر البيان الصادر من كتلة تقدم بخصوص الدكتور العبادي والاتهامات والتخرصات والمغالطات العديدة فيه وان التاريخ يشهد ما تم بذله من تضحيات كبيرة توجت بالنصر على عصابات داعش الارهابية ولا نقبل ان يتم مصادرتها بل حرف الحقائق وايكال الاتهامات لمن ساهم فيه .

ونؤكد ان على الكتل السياسية ان تحافظ على المكتسبات المتحققة بدل من قيامها بالتصعيد لغايات لا تخدم الوضع الذي يعيشه البلد حاليا من استقرار على جميع المستويات .

الاطار التنسيقي يستنكر التطاول على العبادي ويصفه بـ"غير المقبول"



الدائرة الاعلامية للاطار التنسيقي