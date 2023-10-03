السيد الحكيم: نمتلك الكثير من اوراق التفاوض السياسية تجعل العراق قويا في الموقف الدولي

2023-10-03 17:40:14 - المصدر: الفرات نيوز

كلمة رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم خلال الحفل التأبيني بالذكرى السنوية السادسة لرحيل رئيس الجمهورية الاسبق جلال طالباني:



مام جلال طالباني لم يتخل عن الانتصار لمكون من مكونات المجتمع العراقي

نحتفي اليوم معا بالقائد الكردي ورئيس العراق الاسبق تزامنا مع اليوم الوطني العراقي

كانت علاقة مام جلال طالباني باسرتنا ال الحكيم علاقة تاريخية

ان المصير والمسير والتقدم والحياة الكريمة كلها مرتبطة بوحدتنا وتماسكنا

يتوجب علينا ان نتكاتف جميعا للحفاظ على الاستقرار الحالي

لزام علينا جميعا ان نعي بان العراق خيمتنا جميعاً

علينا مساندة الحكومة في مواجهة التحديات

لابد ان تتضمن برامجنا السياسية والانتخابية اليات عملية لمواجهة التحدي

يجب النظر الى بطالة الشباب في كل المحافظات

يجب اصدار القوانين الكفيلة بتهيئة فرص العمل للشباب

نمتلك الكثير من اوراق التفاوض السياسية تجعل العراق قويا في الموقف الدولي