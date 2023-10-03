السوداني: الحوار الذي ندعو له دائما هو السبيل نحو استدامة الاستقرار الذي نريده للإقليم

2023-10-03 17:40:14 - المصدر: الفرات نيوز

كلمة رئيس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الحفل التأبيني بالذكرى السنوية السادسة لرحيل رئيس الجمهورية الاسبق جلال طالباني:



مام جلال طالباني اعتنق فكرة أنّ العراق بعربه وكرده بالتركمان والآشوريين وبمسلميه ومسيحييه وصابئته بالإيزيديين والكاكائيين والشبك بكل ما فيه من تنوّع لا تحكمه عائلة أو حزب أو فرد

أسهم الراحل الكبير في وضع أسس العراق الجديد الدستوري التعددي وبذل من جهده وذاته المتفانية الكثير مما نقطف ثماره اليوم

تواصلت العملية السياسية وتوالت الانتخابات الحرّة وجرى التداول السلمي للسلطة والمسؤوليةاسهم الراحل الكبير في وضع اسس العراق

رئيس الوزراء: الرئيس طالباني اعتنق فكرة أنّ العراق ب

الجديد الدستوري التعددي بعربه وكرده بالتركمان والآشوريين وبمسلميه ومسيحييه وصابئته بالإيزيديين والكاكائيين والشبك بكل ما فيه من تنوّع لا تحكمه عائلة أو حزب أو فرد

الحوار الذي ندعو له دائما هو السبيل نحو استدامة الاستقرار الذي نريده للإقليم والذي ينعكس بالضرورة على استقرار العراق

في الوقت الذي نرفض فيه كذلك المساس بسيادة الدول الأخرى أو الاعتداء عليها انطلاقاً من أراضينا نجدد التأكيد على مد اليد لجميع الأشقاء والأصدقاء لإقامة أفضل العلاقات

إننا في هذه الحكومة التي تقترب من إكمال عامها الأول نؤمن بعلاقات خارجية مبنية على التواصل مع الأمم باختلاف آفاقها انطلاقاً من مصالحنا الوطنية العليا

هذه الرؤية تتكامل مع خططنا المدروسة التي ترتكز على أولويات رسمناها ووضعناها انسجاماً مع تطلعات شعبنا الذي يستحق العمل ليل نهار من أجل أنْ يتلمّس التغيير الذي ينشده في ميادين الخدمات والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد

قادرون على فرض ارادة الدستور وحماية التراب