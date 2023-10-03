المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الانتربول تضبط عجلتين مسروقتين في أم قصر الأوسط

2023-10-03 18:20:07 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط عجلتين بالتنسيق مع شرطة الإنتربول في ميناء أم قصر .وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هيئة المنافذ الحدودية من خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع مكتب شرطة الإنتربول في منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكنت من ضبط عجلتي نوع (تويوتا هايلوكس) مسروقة من دولة ( السويد)".وأضاف البيان، أن" عملية الضبط تمت بواجب مشترك من الجهات المختصة وذلك بعد استحصال موافقة السيد قاضي تحقيق محكمة أم قصر".وأشار الى أنه"تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".