الآسيوي يوافق على رفع صورة شرار حيدر في شاشة ملعب مباراة الكهرباء واتحاد أهلي حلب

2023-10-03 18:25:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد المنسق الاعلامي لنادي الكهرباء خيام الخزرجي، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الآسيوي وافق على طلب نادي الكهرباء برفع صورة اللاعب الدولي الراحل شرار حيدر في شاشة ملعب مباراة اليوم أمام اتحاد أهلي حلب السوري.

وقال الخزرجي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الآسيوي أرسل موافقته لرفع صورة اللاعب الدولي السابق الراحل شرار حيدر في مباراتنا أمام فريق اتحاد أهلي حلب السوري".

واضاف ان "الاتحاد الآسيوي وافق ايضا الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على روح الراحل شرار حيدر وروح الإعلامي الراحل عدي حاتم".

ويخوض فريق الكهرباء، اليوم الثلاثاء، مباراته الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي أمام فريق اتحاد أهلي حلب السوري في الدور الثاني لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على ملعب نادي الوحدة السعودي، فيما حدد الكادر التدريبي "خطة خاصة" للمباراة للظفر بنقاطها الثلاث.

وكان اللاعب الدولي ورئيس نادي الكرخ السابق الراحل شرار حيدر قد توفى في تركيا جراء مضاعفات عملية جراحية أجريت لقلبه وادى الى تلف بالدماغ بينما توفي الإعلامي الرياضي الراحل عدي حاتم اثر حادث دهس وسط العاصمة بغداد.